Europaministerin Martin zu Besuch in Polen

Europaministerin Bettina Martin (SPD) hat auf ihrer Polenreise die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit dem Land hervorgehoben. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, der nur wenige Hundert Kilometer von Danzig entfernt auf europäischem Boden tobt, ist die Kooperation der Regionen im demokratischen Ostseeraum von großer Bedeutung“, sagte sie am Mittwoch in Danzig. Für Mecklenburg-Vorpommern seien das insbesondere die Partnerregionen Pommern und Westpommern, mit denen man in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Bildung und der Zivilgesellschaft eng vernetzt sei. Martin ist für zwei Tage in Polen und plante, neben Danzig auch Sopot besuchen.