Landwirt Bruhn rückt für Rostocks OB in den Landtag nach

Der Landwirt und Agrarökologe Dirk Bruhn hat in der Landtagsfraktion der Linken den Platz von Eva-Maria Kröger übernommen. Die 40-Jährige hatte am Mittwochmorgen ihr Amt als Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock angetreten und unmittelbar davor ihr im September 2021 errungenes Landtagsmandat zurückgegeben. Wie der Landeswahlleiter in Schwerin mitteilte, zieht Bruhn als sogenannter Listennachfolger in das Parlament ein. Er habe das Mandat angenommen und sei damit seit dem 1. Februar Mitglied des 8. Landtags von Mecklenburg-Vorpommern.