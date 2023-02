Polizei warnt vor Betrug mit WhatsApp-Masche

Betrüger haben im Norden Vorpommerns in einem Monat rund 24.000 Euro allein mit der sogenannten WhatsApp-Masche erbeutet. Das teilte die Polizei in Stralsund am Mittwoch mit. Im Januar 2023 wurden im Kreis Vorpommern-Rügen 26 Versuche registriert. Dabei werde meist vorgetäuscht, die Absender seien Familienmitglieder und könnten wegen eines neuen Handys online noch nicht Geld überweisen. Die Angeschriebenen sollen deshalb Geld überweisen - das tatsächlich an die Betrüger geht. In sieben Fällen waren Betrüger erfolgreich, wie eine Sprecherin sagte. Vorpommern-Rügen ist einer von sechs Großkreisen in MV.