Nach Hafturteil: Polizist legt Revision ein

Ein Polizist aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), der wegen gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, geht in die nächste Instanz. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte, hat der Verurteilte Revision gegen das Urteil der Berufungskammer vom 20. Januar eingelegt. Damit müsse das Oberlandesgericht in Rostock in dritter Instanz über den Fall entscheiden. Auch der Helfer des Polizisten, der eine Bewährungsstrafe erhalten hatte, habe Rechtsmittel eingelegt.