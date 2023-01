Glätte im Kreis Vorpommern-Rügen führt zu mehreren Unfällen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist es laut Polizei zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen. Insgesamt habe es sechs Unfälle mit einem geschätzten Schaden von über 15.000 Euro gegeben, teilte die Polizei in Stralsund am Donnerstag mit. Ernsthafte Verletzungen trug den Angaben nach jedoch nur eine 69-jährige Radfahrerin bei einem Sturz in Barth davon. Die Frau musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.