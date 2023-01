AfD-Landessprecher will Schweriner Oberbürgermeister werden

Der Landessprecher der AfD, Leif-Erik Holm, will Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin werden. „Ich will Verantwortung für meine Heimatstadt übernehmen“, teilte der Politiker am Mittwoch in Schwerin mit. Er werde bei der Nominierung seiner Partei am kommenden Samstag antreten.