Hansa Rostock bewahrt Ruhe auf dem Transfermarkt

Rostock (dpa/mv). Der FC Hansa Rostock plant den Neustart in die 2. Fußball-Bundesliga bislang ohne weitere Zu- und Abgänge: „Es gibt weder in die eine noch in die andere Richtung Bewegung. Die Jungs, die da sind, haben sich bislang gut präsentiert“, sagte Sportchef Martin Pieckenhagen der „Bild“ (Dienstag).

Voraussetzung für eine Neuverpflichtung wäre eine Stärkung des Kaders. Pieckenhagen: „Wir haben immer betont, dass wir nur Spieler verpflichten, die eine höhere Qualität aufweisen, als die, die da sind. Im Moment gibt der Markt nichts her, was uns zum Handeln bewegen könnte.“ Hansa-Coach Patrick Glöckner wird so zum Rückrundenauftakt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim auf die bewährten Kräfte des Tabellenneunten zurückgreifen.

Martin Pieckenhagen wollte aber nicht ausschließen, dass die Mecklenburger bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch einmal tätig werden: „Wir haben noch bis zum Monatsende Zeit und bleiben aufmerksam. Wir waren in der Vergangenheit immer mal für eine Überraschung gut.“ Im vergangenen Sommer hatten die Rostocker am letzten Tag des Transferfensters Dong-Gyeong Lee, Rick van Drongelen und Anderson Lucoqui verpflichtet.

