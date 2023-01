Auszeichnung Verein vergibt Sprachpreis für gutes Deutsch in MV

Für den vorbildlichen Gebrauch der deutschen Sprache gibt es 2023 wieder einen Preis im Nordosten. Dieser heißt „Gutes Deutsch in Mecklenburg-Vorpommern“ und ist mit 1000 Euro dotiert, teilte der Landesverband MV des Vereins Deutsche Sprache am Dienstag in Dummerstorf bei Rostock mit. Bewerben könnten sich Menschen, Bildungseinrichtungen und auch Unternehmen. Bewerbungen und Vorschläge sollten bis 10. März bei der Jury eingereicht werden.