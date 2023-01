Bundesweit einzigartig Moorforschungs-Professur an Uni Grefswald

Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität.

Die Universität Greifswald hat seit Jahresbeginn eine Professur für Moorforschung. Der Lehrstuhl sei der einzige seiner Art an einer deutschen Universität, teilte das Greifswald Moor Centrum am Donnerstag mit - ein Zusammenschluss von Moorexperten mit der Uni als Partner. „Wir müssen bei Moorwiedervernässungen deutlich schneller vorankommen. Unsere Forschung wird zeigen, wie wir es besser machen können“, wurde Lehrstuhlinhaber Gerald Jurasinski zitiert. Zuletzt arbeitete Jurasinski den Angaben zufolge an der Universität Rostock.