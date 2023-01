Kritik an Linken-Forderung nach Ende von Lützerath-Einsatz

Die in Mecklenburg-Vorpommern an der Regierung beteiligte Linke hat mit der Forderung nach einem Ende des Polizeieinsatzes in Lützerath (Nordrhein-Westfalen) Kritik hervorgerufen. Der innenpolitische Sprecher der oppositionellen FDP-Fraktion, David Wulff, warf der Linken vor, Innenminister Christian Pegel (SPD) „das Messer in den Rücken“ zu rammen. Pegel hat Kräfte der Landespolizei zur Unterstützung der Räumung des Ortes Lützerath von Klima-Demonstranten geschickt.