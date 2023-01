Preise lassen Bau-Umsätze steigen - Reale Lage kritischer

Der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern rechnet für das zurückliegende Jahr mit einem erneut rückläufigen Geschäft. „Über das Gesamtjahr 2022 wird feststellbar sein, dass die Bautätigkeit in unserem Bundesland zurückgegangen ist“, prognostizierte Verbands-Hauptgeschäftsführer Jörn-Christoph Jansen am Donnerstag in Schwerin.