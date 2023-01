Universitäts-Kooperation soll Krebsversorgung verbessern

Die Universitätskliniken in Greifswald und Rostock wollen mit dem am Donnerstag gestarteten Kooperationsprojekt Comprehensive Cancer Center Mecklenburg-Vorpommern (CCC-MV) die Krebsforschung vorantreiben und die Patientenversorgung im Land verbessern. Es sei das Ziel, „dass alle Menschen im Land Zugang haben zu den Spitzenleistungen in der Onkologie“, sagte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) bei der Unterzeichnung der neuen Zielvereinbarung für das Jahr 2030 am Donnerstag in Schwerin. Das Projekt war seit 2020 im Aufbau und geht nun in die Umsetzungsphase.