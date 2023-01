Streit um Erzieher-Azubis: „Besserung in kleinen Schritten“

Können Erzieher-Azubis in der Kita schon ein bisschen als Fachkraft gelten und in die Personalberechnung einbezogen werden? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt nein. In einer Anhörung des Landtags-Bildungsausschusses stellte die Gewerkschaft am Donnerstag klar, dass aus ihrer Sicht Auszubildende zum staatlich anerkannten Erzieher selbst im dritten und letzten Lehrjahr nicht zu 50 Prozent einer Erzieher-Stelle in die Fachkräftezahl der Kita eingerechnet werden dürften. Dies aber sieht ein Gesetzentwurf von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) vor.

Schwerin (dpa/mv). Können Erzieher-Azubis in der Kita schon ein bisschen als Fachkraft gelten und in die Personalberechnung einbezogen werden? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt nein. In einer Anhörung des Landtags-Bildungsausschusses stellte die Gewerkschaft am Donnerstag klar, dass aus ihrer Sicht Auszubildende zum staatlich anerkannten Erzieher selbst im dritten und letzten Lehrjahr nicht zu 50 Prozent einer Erzieher-Stelle in die Fachkräftezahl der Kita eingerechnet werden dürften. Dies aber sieht ein Gesetzentwurf von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) vor.

„Zu diesem Zeitpunkt gehen sie oft in neue Arbeitsbereiche, wie etwa die Krippe oder den Hort und müssen sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten“, erklärte die Gewerkschaft. Lob gab es für die geplante Streichung der bislang geltenden Anrechnung der Azubis auf Erzieher-Stellen bereits im ersten und zweiten Ausbildungsjahr. „Wir erkennen die Bemühungen der Landesregierung an“, so die Gewerkschaft.

Bislang gelten die Auszubildenden in der Personalberechnung ihrer Kita im ersten Lehrjahr zu 30 Prozent als Erzieher, im zweiten Lehrjahr zu 40 Prozent und im dritten zu 50 Prozent. Da die Einrichtungen nur eine bestimmte Zahl an Stellen besetzen dürfen, mussten bisher Erzieher zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, um Azubis „unterzubringen“.

Die Regierungspartei SPD unterstützt den Vorstoß von Oldenburg, wünscht sich aber in der Zukunft weitere Schritte. Die kinder- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Mandy Pfeifer, erklärte, mit der Gesetzesänderung könne es in den Einrichtungen mehr Fachkräfte geben. Neue Mitarbeiter könnten eingestellt oder Teilzeit- in Vollzeitverträge umgewandelt werden.

Zugleich müsse aber sichergestellt werden, dass alle Kinder einen Kita-Platz bekommen können. „Deshalb sind die Schritte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen mitunter klein“, räumte Pfeifer ein. In MV herrscht ein Mangel an Erzieherinnen und Erziehern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern