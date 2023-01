53-Jährige auf Parkplatz in Boizenburg schwer verletzt

Bei einem Unfall ist eine Fußgängerin in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde die 53-Jährige am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz an einem Einkaufsmarkt von einem Auto erfasst. Die Frau stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Der Unfallort befindet sich an der Bundesstraße 195 in der Stadt an der Elbe.