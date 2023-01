60 Aussteller aus MV bei Neustart der Grünen Woche in Berlin

Nach zweijähriger Zwangspause kann sich die Agrar- und Ernährungsgüterwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns von der kommenden Woche an in Berlin wieder einem großen Publikum aus dem In- und Ausland präsentieren. 60 Unternehmen und Institutionen aus dem Nordosten stellen vom 20. bis 29. Januar auf der Internationalen Grünen Woche ihre Produkte und Service-Angebote vor. Das kündigte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin an. Die Welt-Leitmesse für die Ernährungswirtschaft sei die wichtigste Messe für Mecklenburg-Vorpommern.