Bauarbeiter fällt in tiefen Schacht: Schwer verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle auf der Insel Usedom in einen etwa sechs Meter tiefen Schacht gefallen und schwer verletzt worden. Der Schacht war augenscheinlich unzureichend gesichert, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in Ahlbeck, einem Ortsteil des Seebades Heringsdorf. Die Feuerwehr rettete den 48-Jährigen am Mittwochabend aus dem 90 mal 90 Zentimeter messenden Schacht. Im Anschluss flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte.