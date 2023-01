Freier Tag für besten Hansa-Profi im Trainingslager

Belek (dpa/mv). Trainer Patrick Glöckner hat sich für das Trainingslager des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock etwas Besonderes einfallen lassen. Wie die „Ostseewelle“ am Mittwoch berichtete, schenkt der 46-jährige Coach dem besten Spieler des noch bis Sonntag andauernden Vorbereitungs-Aufenthalts einen freien Tag.

„Wir haben da verschiedene Kriterien aufgestellt“, sagte Glöckner dem Radiosender. Über Laufarbeit und die Leistung in den Testspielen können Punkte gesammelt werden. So „verdient sich am Ende der Gewinner des Punktesystems einen freien Tag, den er sich aussuchen kann“, sagte der Trainer der Mecklenburger. Die Spieler auf Rang zwei und drei können von einer Strafe befreit werden. Der Tabellen-Neunte der 2. Bundesliga startet am 28. Januar beim 1. FC Heidenheim in die Rückrunde.

