Lambrecht bei Festakt im neuen Marinearsenal Warnowwerft

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nimmt am Mittwoch (ab 15.40 Uhr) in Rostock-Warnemünde offiziell das neue Marinearsenal Warnowwerft in Betrieb. Der Bund übernahm den früheren Standort der insolventen MV-Werften-Gruppe am 1. August vorigen Jahres. Auf dem Gelände an der Warnow werden künftig Marineschiffe instandgesetzt. Zu dem Festakt wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.