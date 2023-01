Autofahrerin bei Überschlag ihres Autos schwerst verletzt

Eine Frau hat sich mit ihrem Auto bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) überschlagen und dabei schwerste Verletzungen erlitten. Die 37-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstag in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto landete demnach auf dem Dach in einem Graben. Die Frau konnte sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst aus dem Wagen befreien, verlor aber dann offenbar das Bewusstsein. Sie wurde laut Polizei vermutlich lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Ob ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.