Ein Mann attackiert eine Krankenschwester, die fast erstickt. Vor Gericht bekommt er eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Die Richterin sieht auch einen Präzedenzfall, der Bezug zu aktuellen Fällen von Silvester in Berlin hat.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Mecklenburgische Seenplatte Pflegerin in Klinik gewürgt: Haftstrafe für 33-Jährigen

Neubrandenburg (dpa/mv). Für die Würgeattacke auf eine Krankenschwester hat das Landgericht Neubrandenburg am Dienstag einen Mann zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Richterin Daniela Lieschke sprach den 33-Jährigen der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Dies sei für einen bisher nicht vorbestraften Mann eine hohe Strafe. „In einer Zeit, in der Rettungskräfte angegriffen werden, sind die Gerichte gehalten, ein Zeichen zu setzen“, sagte Lieschke mit Blick auf Silvestervorfälle in Berlin. Hier habe jemand, der die Arbeit der Pflege- und Rettungskräfte sonst immer ausgenutzt hat, ausgerechnet diejenigen angegriffen, die anderen helfen.

Der Vorfall hatte sich im Juli 2022 in einer Klinik in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) ereignet. Der arbeitslose und obdachlose Mann hatte zugegeben, die junge Krankenschwester aus Ärger von hinten in einem Zimmer zu Boden gestoßen, die Tür verschlossen und sie gewürgt zu haben. Er hörte erst wieder auf, als sich das Opfer wehrte, schrie und eine andere Schwester die Tür aufschloss.

„Ich habe wirklich gedacht, das ist mein Tod“, sagte die 21 Jahre alte Frau als Zeugin. Sie trug Quetschungen und Schürfwunden sowie psychische Beeinträchtigungen davon und war drei Monate krank. Inzwischen arbeitet sie wieder.

Ein Tötungsvorsatz sei dem Mann nicht nachzuweisen gewesen, sagte Lieschke. Deshalb habe man den Vorwurf des „versuchten Totschlags“ fallengelassen. Der Mann erhielt neben der für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe zudem die Auflagen, 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit innerhalb von sechs Monaten zu leisten, Meldepflichten und ein Verbot, sich der 21-Jährigen zu nähern.

„Es wird ihnen guttun, regelmäßig zu arbeiten“, sagte die Richterin. Nach Einschätzung einer Gutachterin und der Richterin hatte sich der Mann schon mehrfach in Psychiatrien einweisen lassen, wenn es ihm nutzte und ohne dass er wirklich erkrankt war. Mit dem Urteil folgte das Landgericht der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte eine etwas kürzere Haftstrafe verlangt. Die Nebenklage forderte eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags, was eine mehrjährige Haft zur Folge gehabt hätte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

