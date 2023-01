Hochschulen und Studierendenwerke erhalten Millionen

Studenten sitzen in einem Hörsaal.

Die Hochschulen und Studierendenwerke in Mecklenburg-Vorpommern bekommen vom Land 7,13 Millionen Euro, um ihre stark gestiegenen Energierechnungen bezahlen zu können. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) sagte. Den sechs Universitäten und Fachhochschulen im Land soll es so ermöglicht werden, die Präsenzlehre aufrecht zu erhalten.