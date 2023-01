Rostock Seawolves erneut drittgrößter Basketball-Club

In der Tabelle der Basketball-Bundesliga belegen die Rostock Seawolves aktuell zwar nur den neunten Platz, in der vom Deutschen Basketball Bund (DBB) jährlich veröffentlichten Liste der 100 größten Vereine sind die Mecklenburger aber erneut auf dem dritten Rang zu finden. Das teilte der DBB am Dienstag mit. Grundlage für die Auswertung ist die Anzahl der Teilnehmerausweise. Hier kommen die Seawolves auf 1236 Mitglieder (887 männlich/349 weiblich) und steigerten sich gegenüber 2021 um 229 Vereinsangehörige. Nummer eins ist Alba Berlin (1880) vor dem Club BBU '01 aus Ulm (1335).