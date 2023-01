Drese: Ende der Maskenpflicht Ende Januar/Anfang Februar

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) stellt ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern für Ende Januar/Anfang Februar in Aussicht. Derzeit liefen Gespräche mit anderen Bundesländern, um ein möglichst koordiniertes Vorgehen zu erreichen, sagte ein Sprecher der Ministerin am Montag. In einem zweiten Schritt soll demnach etwas später auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen.