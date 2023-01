Drogen-Fahrer will Polizei abhängen und fährt sich fest

Mit ausgeschaltetem Licht und riskanten Fahrmanövern hat sich ein Autofahrer in der Region Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Ein größeres Polizeiaufgebot konnte den 47-Jährigen nach etwa 30 Minuten am Sonntagabend auf einem Acker stellen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Mann hatte in Redderstorf eine Polizeikontrolle ignoriert und war geflohen. Er verlor in einer Kurve bei Rönkendorf die Kontrolle über den Wagen, rollte geradeaus auf ein Feld und fuhr sich fest.