SSC-Coach warnt vor Schlusslicht Neuwied

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin wollen im ersten Spiel des neuen Jahres ihre Erfolgsbilanz in der Bundesliga ausbauen. Dabei steht der aktuelle Tabellendritte vor einer vermeintlich leichten Aufgabe am Sonntag (16.00 Uhr) bei Schlusslicht VC Neuwied 77. Die Gastgeberinnen haben von ihren bislang zehn Partien nur eine gewonnen. Trotz der klaren Rollenverteilung vor dem letzten Spiel der Hinrunde mahnte Koslowski: „Neuwied hat vor drei Wochen mit dem 3:1 gegen Suhl einen Achtungserfolg erzielt. Da hat bei ihnen alles geklappt und sie sind über sich hinausgewachsen.“

Trainer Felix Koslowski steht am Spielrand.

Außerdem sei es für Neuwied eine besondere Partie, weshalb diese auch in Koblenz stattfindet. „Theoretisch gehen in die Halle dort rund 3500 Zuschauer rein. Wenn eintausend Fans kommen, dann ist das schon ein Erfolg für Neuwied. Es ist bestimmt eine Extra-Motivation für die Mannschaft, aber das ist es auch für uns, wenn sie speziell für uns so tolle Rahmenbedingungen schaffen“, sagte Koslowski.

Als deutlich entspannt bezeichnete Koslowski die Personalsituation, nachdem im Dezember immer wieder Spielerinnen erkrankt ausgefallen waren. „Wir hatten an den vergangenen beiden Tagen wieder alle zwölf Spielerinnen dabei. Gefühlt haben wir endlich wieder trainiert und uns nicht nur von Spiel zu Spiel gehangelt“, betonte der 38-Jährige und ergänzte: „Das tut uns gut. Denn wir haben jetzt drei Spiele in sechs Tagen vor uns.“

