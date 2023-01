Hansa Rostock mit erster Übungseinheit im Trainingslager

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag sein Trainingslager im türkischen Belek bezogen. „Kaum angekommen, sind unsere Jungs das erste Mal auf dem Platz! Die Müdigkeit soll aus den Beinen geschüttelt werden“, twitterte der Verein am Nachmittag. Die Mannschaft bleibt bis zum 15. Januar an der türkischen Riviera.