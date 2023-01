Drese: Reform darf ländliche Regionen nicht benachteiligen

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) will sicherstellen, dass die geplante Krankenhausreform Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur einbezieht. „Auch in besonders dünn besiedelten Regionen muss im Sinne des verfassungsrechtlich garantierten Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse die Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität gewährleistet sein“, sagte die Politikerin am Donnerstag in Berlin, wo sie an der Sitzung der Bund-Länder-Gruppe zur Krankenhausreform teilnahm. Die Reform dürfe nicht am Bedarf ländlicher Regionen vorbeigehen.