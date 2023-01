Senior fährt Auto gegen Hauswand - zwei Verletzte

Ein Senior hat in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) bei seinem Auto das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und ist mit dem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Bei dem Fahrmanöver wurden der 84-Jährige und seine 75 Jahre alte Beifahrerin verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kamen in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 20.000 Euro. Die Wand des Wohnhauses hielt laut Polizei dem Aufprall stand und wurde bereits statisch überprüft. Der Unfall ereignete sich im Stadtzentrum.