Nächster Topgegner: Seawolves in Bonn gefordert

Nur drei Tage nach der 65:78-Niederlage gegen den FC Bayern München bekommen es die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga mit dem nächsten Schwergewicht zu tun. Am Freitag (19.00 Uhr) ist der Aufsteiger beim Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn gefordert. Der Gastgeber hat erst eines von bislang 13 Spielen in dieser Saison verloren und feierte unter der Woche in Ulm den sechsten Sieg in Serie.