Hansa: Nach zwei Zweitliga-Jahren „nicht mehr runter“

Sportvorstand Martin Pieckenhagen sieht in der 2. Fußball-Bundesliga nicht die Endstation für den FC Hansa Rostock. „Wir werden weiter an der Vision arbeiten, um irgendwann mal weiter nach oben zu rutschen, wie es zum Beispiel Greuther Fürth oder der VfL Bochum geschafft haben. In jedem Fall wollen wir nach zwei Jahren in der 2. Liga nicht mehr runter. Diese Liga macht einfach mehr Spaß“, sagte Pieckenhagen der „Ostsee-Zeitung“ (Donnerstag).