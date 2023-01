Mecklenburgische Seenplatte Mit Gülle beladener Lkw in Region Friedland verunglückt

Nordöstlich von Neubrandenburg ist am Donnerstag ein Gülletransporter verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam der Fahrer des Lastwagens am Vormittag auf der Landesstraße 273 zwischen Siedenbollentin und Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) von der Straße ab. Das Gespann mit Hunderten Litern Gülle rutschte über den Seitenstreifen auf einen vom Regen aufgeweichten Acker, so dass die Tierexkremente vor einer Bergung abgepumpt werden müssen. Der Schaden wurde zunächst auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Verletzt wurde niemand.