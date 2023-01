Prozess wegen Veruntreuung von Sozialbeiträgen

Eine 42-Jährige und ein 53-Jähriger müssen wegen des Verdachts von Veruntreuung am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht in Schwerin zum Prozess erscheinen. Wie das Gericht im Vorfeld mitteilte, wird den Angeklagten vorgeworfen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung - für die in ihrem Leiharbeitsunternehmen angestellten Beschäftigten - einbehalten zu haben. Durch den Betrug in 552 Fällen soll den Sozialversicherungsträgern im Zeitraum zwischen Februar 2015 und März 2018 ein Schaden von rund 1,1 Millionen Euro entstanden sein.