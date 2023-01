Wlan-Busse sind noch die Ausnahme im Nordost-ÖPNV

Wer Bus oder Bahn fährt, kennt es: Die meisten Nachbarn links und rechts scrollen, tippen oder wischen auf dem Smartphone herum. Einige Verkehrsbetriebe bieten kostenloses Wlan an. Die Frage bleibt, wo und wann es sinnvoll ist.

Rostock/Parchim. In Mecklenburg-Vorpommern stellen bei weitem nicht alle Verkehrsbetriebe ihren Passagieren eine kostenlosen Wlan-Verbindung ins Internet zur Verfügung. Als ein Grund wird genannt: Viele Passagiere hätten selbst günstige Datentarife für ihre Handys. Eine Übersicht nach Landkreisen:

Der Kreis Ludwigslust-Parchim hat bereits 150 Busse der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) mit Wlan-Routern ausgestattet und will bis Ende dieses Monats alle 200 Busse entsprechend ausrüsten. Kooperationspartner sind das Schweriner Telekommunikationsunternehmen Wemacom und die Wemag AG. „Zum aktuellen Zeitgeist gehört eben auch die Möglichkeit, während der Fahrt auf das Internet zugreifen zu können“, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Mittwoch.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen bietet die Verkehrsgesellschaft VVR gegenwärtig in ihren Gebäuden, auf ihren Busbahnhöfen oder ihren Bussen für den Fahrgast kein kostenfreies Wlan an. Für die nahe Zukunft sei dieses Angebot seitens der VVR auch nicht geplant. Es gebe zur Zeit andere Digital-Projekte mit höherer Priorität. Darunter fielen etwa die Umstellung der Bordrechner (Kassen) zum Auslesen des geplanten Deutschlandtickets für 49 Euro oder die Ausgabe eigener Digitalfahrscheine. „Auch sind wir der Meinung, dass durch die momentane Fülle an günstigen Telefontarifen und Flatrateangeboten die große Mehrheit unserer Fahrgäste bereits die Möglichkeit hat, sich nicht nur mobil mit unseren Bussen, sondern sich auch während der Fahrt mobil durchs World Wide Web bewegen zu können“, sagte VVR-Sprecher Michael Lang.

Auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es kein kostenloses Wlan-Angebot im ÖPNV. Konkrete Zeitpläne bis zur Einführung eines solchen Angebots liegen dort nicht vor. Allerdings stehe die Kreisverwaltung der Sache grundsätzlich wohlwollend gegenüber, so Kreissprecher Nils Henke.

In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt Rostock gibt es in den Bussen und Straßenbahnen der Rostocker Straßenbahn AG kein Wlan. „Es ist aber geplant, dass unsere 28 neuen Straßenbahntriebwagen des Typs TINA mit einem Fahrgast- Wlan-System ausgerüstet sein werden. Diese Fahrzeuge sollen ab 2025 im Linienverkehr fahren“, so RSAG-Sprecherin Beate Langner. Für den bestehenden Fuhrpark sei vorerst keine Nachrüstung geplant. Umrüstung und Installation eines verlässlich funktionierenden Wlan-Systems bei vorhandenen Fahrzeugen sei zeitaufwendig und kostenintensiv.

Im Kreis Nordwestmecklenburg sind aktuell fünf Niederflurfahrzeuge des kreiseigenen Verkehrsunternehmens Nahbus mit Wlan ausgestattet. Der Landkreis sei in Gesprächen mit den Partnern des zukünftiges Verkehrsverbundes zur Schaffung einheitlicher Standards im Verkehrsraum Westmecklenburg, betonte Kreissprecher Christoph Wohlleben. Hierzu gehörten auch Verhandlungen über weiterentwickelte Konditionen für Datenpakete beziehungsweise die Ausstattung weiterer Fahrzeuge mit Wlan. Ein konkreter Umsetzungsplan erfolge nach Abschluss dieser Gespräche.

Im Kreis Vorpommern-Greifswald wurde bereits in den Jahren 2014 bis 2019 von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald in den Bussen der Fernbuslinie „schnurstracks“ zwischen Greifswald und Neubrandenburg den Fahrgästen freies Wlan angeboten. Im Nahverkehr werde dieses Angebot nicht als notwendig angesehen, da die Fahrgäste nur eine kurze Zeit im Linienbus verweilten beziehungsweise die durchschnittliche Reiseweite niedrig sei. „Anfragen seitens der Fahrgäste zum freien Wlan liegen nicht vor“, betonte Anke Radlof von der Pressestelle.

Im Kreis Rostock stellte die rebus Regionalbus Rostock schon ab 1. September 2019 in allen Güstrower Stadtbussen kostenloses Wlan zur Verfügung. Das betrifft aktuell insgesamt sieben Busse im Güstrower Stadtverkehr auf den Linien 201, 203, 204 und 205. Zeitlich ist die Wlan-Nutzung unbegrenzt. Das rebus-Netz heißt „rebus-free-wifi“. Weitere Wlan-Linien seien die Linie 121 von Rostock über Bad Doberan, Kühlungsborn und auch auf der Linie 250 von Güstrow über Krakow am See nach Linstow sowie den Stadtverkehr Bützow (Linie 208) und zusätzlich der Stadtverkehr Güstrow mit den neuen Linien 202 und 206. Stand Dezember 2022 gebe es mittlerweile 23 Wlan-Busse.

