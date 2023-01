Hansa-Profi Thill nach Nasenfraktur nicht im Trainingslager

Mittelfeldspieler Sébastien Thill wird am Donnerstag nicht mit der Mannschaft des FC Hansa Rostock ins Trainingslager in die Türkei reisen. Der 29 Jahre alte Luxemburger habe sich beim Training am Dienstag einen Bruch der Nase zugezogen, teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Thill ist bereits operiert worden.