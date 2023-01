Bürgermeisterin: Naturschutz überfordert klamme Gemeinden

Von kommunaler Ebene kommt Kritik an fehlendem Geld für Naturschutz. „Biodiversität zu verbessern, überfordert viele Gemeinden in finanzieller und planerischer Hinsicht“, monierte, Gerlinde Bieker, Bürgermeisterin von Gingst auf Rügen in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Die Finanzierung der Projekte kann die meist klamme Gemeinde nur über Fördermittel realisieren.“ Entsprechende Anträge seien aufwendig. Selbst wenn ein Projekt zu hundert Prozent gefördert werde, blieben Gemeinden oftmals auf Planungskosten sitzen.