Bayern-Coach lobt Seawolves: „Das verdient Respekt“

Rostock (dpa/mv). Ein starkes letztes Viertel hat den Bundesliga-Basketballern der Rostock Seawolves nicht zum erhofften Coup gegen den FC Bayern München gereicht. Obwohl der Aufsteiger den Schlussabschnitt mit 20:7 für sich entschied und das Spiel mit einem 10:0-Lauf beendete, stand am Dienstagabend vor 4688 Zuschauern in der Stadthalle eine 65:78 (30:53)-Niederlage zu Buche.

Lob für den Gastgeber gab es trotzdem - von Münchens Cheftrainer Andrea Trinchieri. Der gratulierte seinem Kollegen Christian Held für einen exzellenten Job. „Sein Team hat mit Ideen gespielt und sie haben anders gespielt – das verdient meinen Respekt.“ Trinchieri stellte aber auch fest: „Wir haben 30 Minuten überragend gespielt.“ Erst im letzten Viertel sei seine Mannschaft nicht da gewesen.

Helds Analyse des Duells, das im dritten Viertel bei 29 Punkten Rückstand entschieden war, fiel ähnlich aus. „Ich denke, es war ein wohlverdienter Sieg der Bayern. Sie haben das Spiel komplett dominiert, vor allem in der ersten Halbzeit.“ Der 34-Jährige verwies aber auch auf die Entwicklung seiner Spieler. „Die Bayern erzielen über 50 Punkte in der ersten Halbzeit und zeigen ihr volles Potenzial. In der zweiten Halbzeit halten wir sie bei 25 Punkten, das war aus meiner Sicht hervorragend.“ Dabei zog der Coach als Vergleich die Partie gegen Alba heran. „Da sind wir am Ende ein wenig auseinandergefallen.“

Vor der Partie hatte es in der Stadthalle eine Schweigeminute für Aufsichtsratsmitglied Jörg Hildebrandt gegeben. Das Seawolves-Gründungsmitglied war am 30. Dezember im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben.

