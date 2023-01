Rostock Feuer in Straßenbahn entzündet: Fahrer löscht Brand

Ein von Unbekannten gelegtes offenes Feuer im Innenraum einer Straßenbahn hat in Rostock zu einem außerplanmäßigen Halt geführt. Der Fahrer der Linie 1 stoppte die Bahn am Montagabend gegen 20.15 Uhr und ließ aufgrund der Rauchentwicklung alle Fahrgäste aussteigen. Dann habe er den Brand selbst gelöscht, teilte die Polizei am Dienstag mit.