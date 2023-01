Rostock gibt Testspielgegner für Trainingslager bekannt

Der FC Hansa Rostock hat drei Testspielgegner für das am Donnerstag beginnende Trainingslager in der Türkei bekannt gegeben. Der Fußball-Zweitligist trifft in Belek auf den polnischen Erstligisten Cracovia Krakau (9. Januar/12.30 Uhr) und den Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth (11./13.00 Uhr). Der genaue Spielort für die Partie gegen den bulgarischen Erstligisten CSKA 1948 Sofia (14./13.00 Uhr) steht noch nicht fest.

Rostock (dpa/mv). Der FC Hansa Rostock hat drei Testspielgegner für das am Donnerstag beginnende Trainingslager in der Türkei bekannt gegeben. Der Fußball-Zweitligist trifft in Belek auf den polnischen Erstligisten Cracovia Krakau (9. Januar/12.30 Uhr) und den Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth (11./13.00 Uhr). Der genaue Spielort für die Partie gegen den bulgarischen Erstligisten CSKA 1948 Sofia (14./13.00 Uhr) steht noch nicht fest.

Die Mecklenburger werden sich vom 5. bis 15. Januar in der Türkei auf den Wiederbeginn der Saison vorbereiten. Nach der Rückkehr bestreiten die Rostocker am 21. Januar ein letztes Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim polnischen Meister Lech Posen. Am 28. Januar (13.00 Uhr/Sky) startet der FC Hansa dann mit dem schweren Gastspiel beim 1. FC Heidenheim in die Zweitliga-Rückrunde.

