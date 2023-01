Arbeitsmarktdaten Mehr Erwerbslose in MV am Jahresende

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist Prognosen zufolge am Jahresende gestiegen - sowohl im Vergleich zum Vormonat als im Vergleich zum Dezember 2021. Die offiziellen Zahlen veröffentlicht die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (10.00 Uhr).