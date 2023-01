Mehr als 1000 Liter Diesel von Betriebstankstelle gestohlen

Diebe haben im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Betriebstankstelle aufgebrochen und geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geschah der Vorfall in Semlow bei Ribnitz-Damgarten zwischen dem 21. Dezember und Neujahr. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter die Umzäunung der Firma auf, fuhren mit einem Fahrzeug an die Tankstelle, zapften mehr als 1000 Liter Diesel ab und verschwanden. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls.