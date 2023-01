Polizistenattacke: Betrunkener Reiterin droht Haftstrafe

Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt weiterhin gegen eine Frau, die stark betrunken auf einem Pferd geritten ist und dabei Polizisten attackiert haben soll. Die 27-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten verantworten, wie ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow sagte. Sie soll in Kürze angehört werden. Das Strafgesetzbuch sehe für solche Fälle Haftstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren vor. Der Vorfall hatte sich am 28. Dezember bei Klein Bartelsdorf, einem Ortsteil von Bentwisch, ereignet.