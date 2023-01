Taizé-Jugendtreffen zu Ende

Mit dem Besuch von Gottesdiensten zum Neujahrstag ist am Sonntag für zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 45. Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock zu Ende gegangen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bei den Gastgebern machten sich viele mit Bus und Bahn auf den Heimweg. Seit Mittwoch hatten rund 5000 junge Menschen aus 49 Ländern gemeinsam mit den Brüdern des Taizé-Ordens gebetet, gesungen und in Workshops diskutiert. Die Gemeinschaft von Taizé ist ein christlich-ökumenischer Orden in Frankreich.