Hansa Rostock startet nahezu vollzählig ins neue Jahr

Nach zehntägiger Weihnachtspause startet Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock mit „voller Kapelle“ in das neue Jahr. Zum Trainingsauftakt am Montag erwartet Trainer Patrick Glöckner nahezu alle Leistungsträger zurück. „Wir sind so gut wie vollzählig und werden die ersten Einheiten nutzen, um die Spieler an Ball und Platz zu gewöhnen“, sagte der 46-Jährige.

Rostock (dpa/mv). Nach zehntägiger Weihnachtspause startet Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock mit „voller Kapelle“ in das neue Jahr. Zum Trainingsauftakt am Montag erwartet Trainer Patrick Glöckner nahezu alle Leistungsträger zurück. „Wir sind so gut wie vollzählig und werden die ersten Einheiten nutzen, um die Spieler an Ball und Platz zu gewöhnen“, sagte der 46-Jährige.

Neben Abwehrspieler Nico Neidhart (Nasenoperation) meldet sich auch Stürmer John Verhoek nach einem überstandenen Außenbandriss fit. „John wird die ersten Einheiten gemächlich angehen, sollte aber spätestens im Trainingslager wieder voll einsteigen“, berichtete Glöckner. Zudem gehört Sturmtalent Theo Martens (19), der unter Ex-Trainer Jens Härtel suspendiert worden war, wieder dem Profikader an.

Verzichten muss Hansa hingegen weiterhin auf Maurice Litka und Lukas Scherff. Die Langzeitverletzten absolvieren nach Knie-Operationen ihre Reha. Angreifer Pascal Breier kämpft nach Knie- und Rückenbeschwerden um den Anschluss. „Pascal hatte vor der Pause ein paar muskuläre Probleme. Wir müssen schauen, wie er über die Feiertage gearbeitet hat und ob er bereit ist, das Training aufzunehmen“, sagte der Hansa-Coach.

Am Donnerstag starten die Rostocker in ihr zehntägiges Türkei-Trainingslager. In Belek will sich der Tabellenneunte den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte holen. „Wir werden im physischen und technisch-taktisch arbeiten, um bestmöglich vorbereitet zu sein“, kündigte Glöckner an.

Vor Ort plant Hansa zwei bis drei Testspiele, die Gegner sollen zu Wochenbeginn bekannt gegeben werden. In diesen Partien bekommen auch einige Nachwuchsspieler die Chance, sich zu zeigen. Nach der Rückkehr bestreiten die Rostocker am 21. Januar ein letztes Vorbereitungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim polnischen Meister Lech Posen. Am 28. Januar (13.00 Uhr/Sky) startet der FC Hansa dann mit dem schweren Gastspiel beim 1. FC Heidenheim in die Zweitliga-Rückrunde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern