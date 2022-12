SSC-Coach nach Sieg in Potsdam: „Sind super happy“

Als der dritte von sieben Matchbällen beim SC Potsdam verwandelt war, da feierten die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin, als sei es bereits um einen Titel gegangen. Der wird zwar erst in ein paar Monaten vergeben, doch mit dem 3:1-Sieg am Freitagabend bei den bis dato in neun Partien verlustpunktfreien Gastgeberinnen ist dem Team von Trainer Felix Koslowski nicht nur ein erfolgreicher Jahresabschluss gelungen - es hatte nach dem Triumph im Pokal-Halbfinale beim Allianz MTV Stuttgart ein weiteres Ausrufezeichen bei einem Topteam in der Liga gesetzt.