SSC Palmberg Schwerin gelingt Überraschung bei Potsdam

Der SSC Palmberg Schwerin hat zum Jahresabschluss ein Ausrufezeichen in der Volleyball-Bundesliga gesetzt. Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski siegte am Freitagabend im Spitzenspiel mit 3:1 (25:21, 17:25, 28:26, 25:19) beim SC Potsdam und fügte dem zuvor in neun Partien verlustpunktfreiem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zu.