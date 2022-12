500 Kg Schinken und Rohwurst aus Fleischerei gestohlen

Aus einer Fleischerei in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind 500 Kilogramm Schinken und Rohwurst gestohlen worden. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hätten die Beute mit einem Transporter weggebracht.

Ludwigslust (lno/mv). Aus einer Fleischerei in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind 500 Kilogramm Schinken und Rohwurst gestohlen worden. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hätten die Beute mit einem Transporter weggebracht.

Der Diebstahl sei am Freitag gemeldet worden, liege aber vermutlich schon einige Tage zurück, hieß es weiter. Wegen der großen Menge schließt die Polizei nicht aus, dass die gestohlene Ware teils in Umlauf gebracht wurde. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Sternberg entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern