Ortsschilder von Saatel und Groß Mohrdorf gestohlen

In Saatel und Groß Mohrdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind mehrere Ortsschilder gestohlen worden. In Groß Mohrdorf etwa fehlen nun Ortseingangs- und -ausgangschild, wie die Polizei Stralsund am Freitag mitteilte. Egal ob Trophäe oder Last-Minute-Geschenk, der Diebstahl solcher Schilder sei kein Kavaliersdelikt und könne hohe Strafen nach sich ziehen, hieß es weiter.