Rente Senioren in MV beziehen im Schnitt fast 23 Jahre lang Rente

Ein älterer Mann zählt Geld an einem Tisch.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beziehen nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung immer länger gesetzliche Rente. Im Jahr 2021 waren es durchschnittlich 22,9 Jahre, während es 2016 noch 22,1 Jahre waren, wie die Deutsche Rentenversicherung Nord am Freitag in Lübeck mitteilte.