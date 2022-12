Mutmaßlich laute Nachbarin mit Pfefferspray besprüht

Wegen mutmaßlich lauter Musik soll ein Mann in Stralsund eine Nachbarin mit Pfefferspray attackiert haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Mieter in der Nacht zum Freitag über Lärm seiner Nachbarin geärgert, teilte die Polizei mit. Der 43-Jährige soll die Wohnung der 46-Jährigen aufgesucht und nach dem Öffnen der Tür mit Pfefferspray in ihre Richtung gesprüht haben. Sie erlitt demnach eine Reizung der Atemwege und Augen, musste aber nicht behandelt werden. Hintergrund soll sein, dass die Frau den Angaben zufolge eine Musiktherapie macht und die Klänge auch mitten in der Nacht aufdreht.