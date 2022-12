Zahl der Berufsschulabschlüsse leicht gestiegen

Auszubildende arbeiten an einer Berufsschule an einer Werkbank.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung an einer Berufsschule in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich abschließen, ist laut Bildungsministerium 2022 gestiegen. Ministerin Simone Oldenburg sieht sich in ihrer Politik bestätigt: „Durch das Aktionsprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“, wurden die Schülerinnen und Schüler intensiver auf die Abschlussprüfungen vorbereitet“, sagte die Linke-Politikerin am Freitag in Schwerin.